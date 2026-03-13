Ленте «Супер Марио: Галактическое кино» прогнозируют рекордные сборы

Издание Deadline поделилось ранними прогнозами по запуску мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Будущая лента может собрать более $ 160 млн за дебютный уикенд только в США.

По данным аналитиков, картина должна побить рекорд «Супер Марио в кино», который стартовал в 2023 году с $ 146 млн и в расширенные выходные добрал до суммы в $ 203 млн. В этом случае сиквел может установить абсолютный рекорд по сборам в Пасху, который сейчас принадлежит «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости». Супергеройский экшен Зака Снайдера запустился в 2016 году со $ 166 млн.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Лента выйдет в прокат уже 1 апреля.