Объявлено расписание выхода пятого сезона сериала «Ради всего человечества»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ради всего человечества»
Уже 27 марта состоится премьера пятого сезона сериала «Ради всего человечества». События продолжения развернутся спустя несколько лет после финала прошлого сезона. Счастливая долина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.
В пятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 29 мая.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 марта
- 2-я серия 3 апреля
- 3-я серия 10 апреля
- 4-я серия 17 апреля
- 5-я серия 24 апреля
- 6-я серия 1 мая
- 7-я серия 8 мая
- 8-я серия 15 мая
- 9-я серия 22 мая
- 10-я серия 29 мая