Создатель сериала «Казанова. Возвращение» приоткрыл закулисье проекта

В третьем сезоне сериала о похождениях афериста Казановы главный герой в исполнении Антона Хабарова снова отправляется на «гастроли» по стране в поисках женщин, на чувствах которых можно поживиться. «Казанова. Возвращение» собрал уже знакомые приемы: быстрое развитие сюжета по схеме одна афера за одну серию и яркий подбор актрис на роли жертв афериста. Впрочем, на этот раз женская линия получилась сложнее. Режиссер Сергей Комаров приоткрыл для «МК» закулисье проекта.

© Кадр из сериала «Казанова. Возвращение»

— В новом сезоне у главного героя появилась своего рода напарница, бесстрашная аферистка Лера, которая смогла обмануть даже самого Казанову. Образ Леры проходит через все серии, и наверное, очень важно было найти актрису на эту роль. Долго искали?

— Кастинг на роль Леры был большой и сложный. Пробовались прекрасные актрисы, были сильные пробы, но иногда не хватало попадания в образ – у нас все-таки легкая история, нужна особая энергия. В последний момент пришла Марина Ворожищева, и ее пробы сразу понравились. И о выборе ни разу не пожалели. Между героями в кадре что-то происходит – и это «что-то» важно не только для афер, но и для внутреннего мира Казановы. Лера — сильный конкурент, в каком-то смысле коллега, но совсем другая: женщина, младше, яркая, импровизационная. Казанова рядом с ней взрослеет, меняется.

— Перемены в полюбившемся многим зрителям образе действительно есть. Наверное, это можно назвать взрослением…

— Меняется его отношение к женщинам. Он остается тем же Казановой – легким, артистичным, его аферы — как просчитанная импровизация. Но теперь он начинает по-другому смотреть на тех, с кем пересекается. Он все чаще сознательно помогает им, жертвы его махинаций по итогу остаются с чем-то важным: с исполненной мечтой, с измененной судьбой. Иногда Казанова помогает женщинам справляться со сложными ситуациями. Но при этом он не альтруист. В этом и изюминка: сочетание свободы, своеобразного способа добычи денег и того, что он что-то дает каждой женщине. Иногда даже материальное.

— По уже сложившейся традиции каждая серия — это одна афера и одна женщина, которая попала под чары Казановы. И с первого сезона пострадавших играют большие звезды…

— Судите сами, в первой серии нового сезона – Анна Котова, во второй – Елена Лядова, в третьей – Анастасия Имамова, далее – Элизабет Дамскер, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сабина Ахмедова, Юлия Волкова и Марина Доможирова. У каждой из них законченная история, полная драйва и ярких актерских проявлений. И по моим режиссерским наблюдениям, все девочки по-настоящему отрывались в своих ролях.

— На этот раз действие разворачивается в 1983 году. Какие признаки того времени попали в сценарий?

— Это еще Советский Союз, но начинаются незаметные перемены. На бытовом уровне уже появляются видеомагнитофоны, чуть больше иномарок, меняется мода. Мне кажется, каким-то зрителям интересно узнать, а каким-то вспомнить, как менялись прически, стиль, вещи. Воссоздание исторической фактуры в таких мелочах было и остается одним из главных пунктов при создании сериала.

— Казанова опять же по традиции активно перемещается по стране. Среди точек его путешествий Магадан, Мурманск, Уфа, Кисловодск, Минск. Снимали в этих же городах?