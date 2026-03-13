Стартовали съемки нового комедийного сериала «Полицейский по обмену»

Начались съемки нового комедийного сериала "Полицейский по обмену", в котором скромный сотрудник правопорядка из Китая попадает в Москву в напарники к безбашенному столичному оперативнику.

Главный герой сериала - китайский полицейский Дэшэн - из семьи потомственных служителей закона. Как и его отец, он - член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила, юрисдикции и протоколы. Дэшэна учили драться, но в его районе почти нет преступности; его учили стрелять, но он ни разу не доставал пистолет вне тира; его учили вести переговоры о заложниках, но в его карьере не было ни одного захвата. Зато прекрасно выучил русский и разбирается в культуре нашей страны. Лучше, чем Костя - оперативник из Москвы, к которому Дэшен попадает в напарники.

В личном деле Кости записано, что он знает китайский язык, хотя это не так. Он любит боевики, поэтому может без труда отличить Чоу Юн Фата от Дэнни Ли или Джеки Чана. Знает марки любого оружия. Носит темные очки. И старается добавить в ежедневную рутину экшена, которого ему так не хватает.

Каждый эпизод 16-серийного проекта "Полицейский по обмену" представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю, в которой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир, а заодно наш полицейский наглядно объясняет восточному брату, что значит быть русским.

Автор идеи сериала - Вячеслав Муругов, продюсер и медиаменеджер, создатель таких проектов, как "Чики", "Лед", "Кухня", "Молодежка", "Кадетство" и целого ряда других популярных сериалов. Автором сценария, продюсером и шоураннером нового сериала стал Илья Куликов - создатель одного из главных комедийных суперхитов последних лет "Полицейский с Рублевки" и других популярных проектов, среди которых "Глухарь", "Мылодрама", "Карпов" и многие другие.

Главного героя Костю сыграет актер Денис Васильев, а в роли его напарника выступит китайский актер и аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета Гу Хаосун. Также в сериале участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие.

