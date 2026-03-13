Стартовали съемки нового комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Начались съемки нового комедийного сериала "Полицейский по обмену", в котором скромный сотрудник правопорядка из Китая попадает в Москву в напарники к безбашенному столичному оперативнику.
Главный герой сериала - китайский полицейский Дэшэн - из семьи потомственных служителей закона. Как и его отец, он - член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила, юрисдикции и протоколы. Дэшэна учили драться, но в его районе почти нет преступности; его учили стрелять, но он ни разу не доставал пистолет вне тира; его учили вести переговоры о заложниках, но в его карьере не было ни одного захвата. Зато прекрасно выучил русский и разбирается в культуре нашей страны. Лучше, чем Костя - оперативник из Москвы, к которому Дэшен попадает в напарники.
В личном деле Кости записано, что он знает китайский язык, хотя это не так. Он любит боевики, поэтому может без труда отличить Чоу Юн Фата от Дэнни Ли или Джеки Чана. Знает марки любого оружия. Носит темные очки. И старается добавить в ежедневную рутину экшена, которого ему так не хватает.
Каждый эпизод 16-серийного проекта "Полицейский по обмену" представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю, в которой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир, а заодно наш полицейский наглядно объясняет восточному брату, что значит быть русским.
Автор идеи сериала - Вячеслав Муругов, продюсер и медиаменеджер, создатель таких проектов, как "Чики", "Лед", "Кухня", "Молодежка", "Кадетство" и целого ряда других популярных сериалов. Автором сценария, продюсером и шоураннером нового сериала стал Илья Куликов - создатель одного из главных комедийных суперхитов последних лет "Полицейский с Рублевки" и других популярных проектов, среди которых "Глухарь", "Мылодрама", "Карпов" и многие другие.
Главного героя Костю сыграет актер Денис Васильев, а в роли его напарника выступит китайский актер и аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета Гу Хаосун. Также в сериале участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие.
Илья Куликов, шоураннер, автор сценария и продюсер:
"Когда мы задумывали "Полицейского по обмену", у нас была цель - сделать смешно, честно и по-настоящему. Без перегибов, без шаржей, без стереотипов. Мы хотели столкнуть две абсолютно разные системы координат, русского "авось" и китайского протокола, и посмотреть, что из этого родится. Родилась лавина юмора, приключений и неожиданной человечности. Дэшэн - идеальный полицейский, который никогда не сталкивался с реальной преступностью, но знает о России больше любого местного. Костя Щеголев - реальный полицейский, который мечтает о гонконгских боевиках, а получает выговоры за экшен на ровном месте. Вместе они - гремучая смесь, которая взрывается каждую серию. Но главное здесь - не погони и не перестрелки. Главное - как два таких разных человека становятся братьями. Дэшэн учит Костю дисциплине и вниманию к деталям. Костя учит Дэшэна тому, что не все измеряется протоколом и что иногда правила существуют, чтобы их немного нарушать. Ради друга. Ради правды. Ради дела. И, конечно, у каждого из них будет своя история любви. Эти 16 историй - про то, как два мира перестают быть чужими. Про дружбу, которая возникает там, где ее совсем не ждешь. И про то, что настоящий полицейский - не тот, кто идеально знает устав, а тот, кто готов прикрыть спину напарника. Даже если этот напарник прилетел из другой страны и до сих пор не понимает, почему раз в году надо перед всеми извиняться. Сериал получился живым, смешным и очень теплым. Именно таким, каким я его видел, когда писал первую страницу сценария".