«К черту Euphoria»: композитор внезапно раскритиковал сериал

Британский певец и композитор сериала «Эйфория» Labrinth внезапно раскритиковал популярное шоу. Гневный пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Музыкант написал, что с него хватит этой индустрии. Labrinth «послал к чёрту» свой лейбл Columbia и сериал «Эйфория», заявив, что покидает их.

С меня хватит этой индустрии. К черту Columbia. К черту Euphoria. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи.

Что стало причиной гневной публикации, пока неизвестно. Labrinth выступил автором саундтрека для первого и второго сезона «Эйфории», но теперь неясно, появится ли его музыка в третьем, который выйдет на канале HBO уже 12 апреля. Ранее музыкант даже сыграл небольшую роль в сериале, появившись во сне главной героини.