В США узнали, сколько американцев вообще не ходят в кино

Компания Nash Information Services сообщила о посещаемости американских кинотеатров в 2025 году. По данным исследования, в США и Канаде за минувшие 12 месяцев было куплено около 769,2 млн билетов в кино.

Подобная статистика составляет только половину от исторического пика, который произошёл в 2002 году. Тогда было продано примерно 1,6 млрд билетов. Исследователи отмечают, что причина падения спроса на посещение кинотеатров заключается в восстановлении индустрии после пандемии COVID-10 в 2020 году — в то время продажи билетов упали на 81% из-за закрытия кинотеатров.

Исследовательский центр Pew Research Center сообщил, что только 53% американцев хотя бы раз посещали кинотеатры в 2025 году. Согласно опросу, 7% жителей США вообще не ходят в кино.

2002 год остаётся самым кассовым годом для кино в США — с учётом инфляции общие сборы фильмов достигли $ 16,4 млрд. Такого результата удалоcь достичь благодаря выходу картин из крупных франшиз: «Человек-паук», «Властелин колец: Две башни», «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Звёздные войны: Эпизод 2 – Атака клонов». В 2020 году из-за пандемии выручка с кинотеатров упала до $ 3 млрд, а к 2025 году продажа билетов достигла $ 9 млрд.