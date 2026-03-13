Появился трейлер хоррор-сериала «У меня очень плохое предчувствие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «У меня очень плохое предчувствие». Хоррор-шоу выйдет в онлайн-кинотеатре уже 26 марта.

Проект расскажет о молодой паре, которая отправляется в поместье семьи жениха за неделю до свадьбы. В один момент в доме начинают происходить жуткие вещи.

Главные роли исполнили Камила Морроун («Мой личный Ривер»), Адам ДиМарко («Сверхъестественное»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры. Продюсерами проекта стали Мэтт и Росс Дафферы — создатели знаменитого сериала «Очень странные дела».

