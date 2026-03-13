Бурляев поддержал идею запрета фильмов с оскорбительными стереотипами о РФ

Фильмам с оскорбительными стереотипами о России следует отказывать в прокате, для этого нужно создать специальный контролирующий орган. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился народный артист России депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее прозвучало предложение от депутата Госдумы Евгения Марченко внести изменения в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ", которые запретят выдачу прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, формирующим оскорбительные стереотипные образы россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Идею поддерживаю. Это абсолютно правильно, пора очищать экранное пространство от всей этой нечисти", - считает собеседник агентства.

По словам Бурляева, необходимо создать контролирующий орган, имеющий юридические полномочия.

"Контролирующий орган нужен обязательно, - сказал он. - Что делается с детским кинематографом? Картины, искажающие смыслы русских сказок, отрицательные образы, агрессия: "Чебурашка", "Последний богатырь" и так далее. Здесь надо наводить порядок. Этим должны заниматься не только профессионалы, кинематографисты, но и психологи".

Ранее генеральный директор киностудии "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров в беседе с ТАСС поделился мнением, что решение о выдаче прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, транслирующим оскорбительные стереотипы о россиянах, а также искажающим образ России, СССР и Вооруженных сил РФ, стоит рассматривать специальной комиссии.