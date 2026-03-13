Режиссер высказался о будущем ИИ в кино

Киноиндустрия переживает переходный этап из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта, которые уже меняют способы создания фильмов и открывают новые возможности для авторов. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал тунисский режиссер Зубейр Джласси.

"Я думаю, что сейчас мы на новом переходном этапе, это, конечно же, искусственный интеллект. И искусственный интеллект будет значительно менять индустрию кино", - сказал Джласси.

По его словам, появление искусственного интеллекта в кино можно сравнить с появлением фотографии, когда общество сначала с недоверием воспринимало новые технологии.

"Когда только появился фотоаппарат, люди долго не могли поверить и принять это новое направление. И сейчас искусственный интеллект тоже сталкивается с таким недоверием", - отметил режиссер.

Джласси добавил, что технологии ИИ уже позволяют авторам создавать проекты, которые раньше было сложно реализовать. Он отметил, что именно благодаря таким инструментам ему удалось создать свой первый фильм.