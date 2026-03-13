Фильму «Богатыри» с Романом Курцыным предрекли успех в прокате

Фильмы для семейной аудитории нередко возглавляют прокат, и у картины «Богатыри» тоже есть все шансы освоить достойную кассу, сказал НСН Сергей Сычев.

В текущих реалиях кино остается для россиян одним из самых доступных видов досуга. Поскольку в кинотеатры часто ходят с детьми, ставка продюсеров на семейный контент оправдана, и новый фильм про богатырей может заработать достойную кассу, заявил в беседе с НСН кинокритик Сергей Сычев.

С 21 мая 2026 года в прокат выходит семейная комедия Павла Воронина «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым в главных ролях. По сюжету нового фильма мальчик Ваня случайно находит портал, который переносит его во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе героям предстоит отыскать волшебные артефакты в современном мире. Сычев отметил, что картина продолжит тренд на семейное фэнтези в прокате.

«Понятно одно – сегодня аудитории нужны семейные фэнтези-фильмы. Кино для россиян - один из самых дешевых видов досуга. Любой приличный кружок в большом городе за час сейчас стоит в несколько раз дороже, чем поход в кино. Детей девать некуда, поэтому родители ведут их в кинотеатры, им нужны семейные фэнтези-фильмы. Поэтому на первых местах картины Сарика Андреасяна, «Царевна-лягушка2». «Богатыри» тоже будут на первом месте, поскольку это тот самый семейный контент», - сказал он.

По словам собеседника НСН, майская дата релиза может обеспечить картине достойную кассу.

«На эту майскую дату дети как раз уже перестанут учиться в школах, денег на кружки и лагеря нет, ехать некуда и не на что все очень дорого. Остается водить детей в кино, туда люди и пойдут. Не исключено, что на этом фоне фильм соберет гораздо больше, чем какие-то художественные произведения. Поскольку дети хотят идти на сказки, особенно, если они разрекламированы», - объяснил Сычев.

Однако подобное решение не всегда приводит продюсеров к успеху. К примеру, в конце мая 2025 году в прокат выходил фильм Карена Оганесяна «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым и Антоном Васильевым. По итогу семейная картина, представленная в кинотеатрах к началу летних каникул, освоила кассу в 160,3 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».