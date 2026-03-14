SHAMAN рассказал о популярности и браке с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представил новое шоу, в которое вошли лучшие песни из двух авторских программ «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026». Премьера шоу состоялась 7 марта в Москве. Тур по десяти российским городам продлится до конца марта. В интервью RT музыкант рассказал о популярности, хейтерах и браке с Екатериной Мизулиной, а также признался, кто и что вдохновляет его на написание новых хитов.

— Премьера вашего нового шоу состоялась к вашему 34-летию. Вы на сцене с четырёх лет — уже тогда были уверены, что станете артистом? Как вы в детстве представляли себе шоу-бизнес?

— Я очень давно работаю в этой индустрии и хорошо понимаю, что происходило и происходит. А вообще, шоу-бизнес не нужно представлять, его нужно менять, что я и делаю с помощью своего творчества и народной поддержки.

— В феврале внимание Рунета привлёк прогрев к вашей песне «Байкал». Реакция публики в основном была негативной. Стало ли это для вас неожиданностью? Как переживаете критику в свой адрес?

— Красота — в глазах смотрящего. Я веду себя так, как считаю нужным. Я живой человек, не робот и не искусственный интеллект. Что касается критики и негатива, здесь не нужно забывать, что огромное количество людей отнеслось к этому нейтрально, а огромное количество людей меня поддержало. Просто такие люди обычно не пишут в интернете комментарии, а вот мои родные хейтеры активно пишут, и поэтому вы читаете именно такие отзывы.

— Где для вас границы допустимого в плане пиара? Что вы не стали бы делать ради шоу?

— Я бы не стал делать то, что противоречит законам Российской Федерации и общественным нормам приличия.

— Ваш первый хит «Я русский» стал широко известен благодаря вирусной популярности в социальных сетях. Есть ли планы дальше продвигаться в интернете?

— Сначала всё-таки обратила на себя внимание моя песня «Встанем» — именно она была локомотивом моего творчества. А через пять месяцев вышла песня «Я русский». Эти песни, как и последующие, разошлись во многом благодаря интернету, так что это отличный способ быстро донести своё творчество до огромного количества людей.

— В ноябре поклонники радовались вашему бракосочетанию с Екатериной Мизулиной. Как официальная регистрация повлияла на ваши отношения?

— Слава богу, никак. Зачастую после росписи пропадают романтика, чувство влюблённости. Мы с Катей каждый день стараемся это сохранить, чтобы пронести и не расплескать эту чашу любви сквозь года.

— Как у вас происходит творческий процесс написания музыки и текстов? Чем вы вдохновляетесь?

— Аппетит приходит во время еды, а вдохновение приходит во время работы. Я восхищаюсь людьми, настоящими героями, которые живут среди нас и являются примером для миллионов людей. Сейчас они находятся там, за ленточкой, и отстаивают честь нашей страны. Я периодически бываю там с благотворительными концертами и поддерживаю боевой дух своей музыкой. Желаю им как можно скорее возвратиться домой живыми, здоровыми и с победой.

— Кем вы ощущаете себя в первую очередь — рокером, поп-звездой или, может быть, фолк-исполнителем, но в современном прочтении?

— В первую очередь я считаю себя человеком. А что касается профессии, думаю, что успешно совмещаю в своём творчестве все вышеперечисленные жанры. Приходите на любой мой сольный концерт и сами сможете в этом убедиться.

— Есть ли в планах стилистические эксперименты, которые удивят поклонников?

— Безусловно. Повторюсь, я живой человек, не робот и не музейный экспонат, поэтому скоро вас ждёт много всего интересного.