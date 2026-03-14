Вышел русскоязычный трейлер продолжения «Операции "Панда"»

Компания Capella Film поделилась дублированным трейлером экшн-комедии «Операция "Панда". Дикая миссия», продолжения успешной картины 2024 года.

Главную роль вновь исполнил легендарный Джеки Чан. Режиссер - Дерек Хуэй ("Кроссфаер").

По сюжету мастер кунг-фу Джеки должен перевести своего подопечного — панду Сюсю — в новый вольер, однако герои сталкиваются с грабителями. Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, мастеру предстоит помочь решить массу дикарских проблем. В России лента выйдет 16 апреля.