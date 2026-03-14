Кубинские аниматоры привезли в Югру трогательные мультфильмы

Семь короткометражных мультфильмов на XXIV Международном фестивале кинодебютов "Дух огня" показал институт искусств и кинематографии Республики Куба. Анимационный калейдоскоп юным зрителям представила медиапедагог, программный директор международного кинофестиваля для детей и юношества "MICE CUBA" Даймелис Монзон Уот.

© Freepik

Как рассказала Даймелис, все работы создали студенты института, а главный посыл мультисторий, выполненных в разных творческих техниках, — трансляция понятных для народов ценностей.

Добро и зло, любовь, счастье, крах великих цивилизаций из-за техногенных катастроф, горе, перед которым равны все — богатые, бедные, сильные, слабые... Привезли кубинцы и два мультфильма, которые призваны напомнить детям о самозащите в мире взрослых.

Одна из наиболее сильных работ — "Два принца" режиссеров Емели Крус и Адано Лима. Ни одного слова, только пронзительная музыка и готическая картинка. Они про горе от потери ребенка. Король и лесник — люди разного круга. Один во дворце, другой — в сторожке среди вековых деревьев. Но и эти двое непохожих могут пересечься, более того, без единственной реплики понять друг друга в тот момент, когда оба переживают своих сыновей. Горе способно объединить, но разве для объединения нужно дождаться трагедии?

Прекрасная анимация, которую обязательно нужно транслировать дальше. Замечательно, что в эти дни дети Югры имеют возможность увидеть кино и мультики, созданные на другом конце Земли. Спасибо за это "Духу огня".