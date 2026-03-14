Как развивалась профессия переводчика фильмов в СССР

14 марта 1956 года продемонстрирован первый в мире видеомагнитофон. А в перестройку в СССР начали массово открываться официальные видеосалоны. Тогда возникла и новая специальность — переводчик фильмов. Как развивалась новая профессия — в материале «Вечерней Москвы».

Самым узнаваемым из закадровых стал, конечно, голос Леонида Володарского благодаря его специфическим особенностям. Неизвестно, сколько фильмов озвучил он, но, по словам другого переводчика тех лет — Андрея Водостоя, его «коллекция» насчитывает более 1000 картин.

«Переводчик делал работу в основном у себя дома, — делится с "Вечерней Москвой" Андрей Водостой. — И никто не интересовался, есть ли у тебя допуск к этой работе, образование или диплом. Критерий был один: если получается, то ты — молодец!»

Андрей Водостой уточняет, что за счастье считалось, если на VHS-кассете был хороший звук.

«Приятнее всего было работать с известными режиссерами, — продолжает он. — Например, с картинами Роберта Олтмена, Вуди Аллена. Их всегда переводить намного интереснее и приятнее, чем обычные».

Андрей подчеркивает, что потом специфика работы стала меняться. Тут отсеялось много народу, потому что со слуха могли работать далеко не все. Потом уже стали появляться диалоги.

«Стали привлекать людей специально для этой работы. Им нужно было не просто переводить, а расписывать диалоги, — продолжает он. — Простой перевод оплачивался дешевле».

По словам Андрея, когда появились серьезные студии, которые приглашали актеров для работы по ролям, перевод сильно изменился.

«Он стал только письменным, — говорит специалист. — Да и переводить стали дословно, письменно. Подстрочный перевод потом переделывался, уже на озвучке. Все это делалось для того, чтобы актеры могли попасть губами в кадр. Очень часто на дубляже так и происходило».

Андрей Водостой подчеркивает, что актеры могли уже на этапе озвучки придумывать свои шутки, потому что дословный перевод мог не совпадать с репликой. Однако переводчиков эта работа кормила.

Вспоминаем первые фильмы

Кулак ярости, 1972

В легендарной классике жанра боевиков снялся Брюс Ли. В фильме рассказывается о бойце Чэнь Чжэне, ученике школы боевых искусств в Шанхае начала 20 века. Он встает на путь жестокой мести японским оккупантам за гибель своего учителя.

Пьяный мастер, 1978

Главный герой — Вон Фэйхун, которого сыграл Джеки Чан — сын мастера кунг-фу. Он хулиган, но очень хорошо владеет боевым искусством, не слушается отца и дерется с каждым встречным, доставляя этим неприятности всем вокруг. Комедийный боевик с элементами боевых искусств был снят в Гонконге режиссером Юнь Вопхином.

Рэмбо: Первая кровь, 1982

Роль ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо, столкнувшегося с полицейской несправедливостью в небольшом американском городке и начавшего вести партизанскую войну, могли сыграть Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Клинт Иствуд, Пол Ньюман, Дастин Хоффман. Но в итоге она досталась Сильвестру Сталлоне. При этом актер активно участвовал и в написании сценария.

Терминатор, 1984

История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в настоящее из постапокалиптического будущего. Цель машины-убийцы, роль которой исполнил Арнольд Шварценеггер, отыскать и убить девушку по имени Сара Коннор.

Самоволка, 1990

Чтобы заработать деньги для помощи семье своего брата, Лион Готье дезертирует из французского иностранного легиона, для того чтобы принять участие в боях современных гладиаторов. Классический фильм с элементами боевого искусства. В главной роли снялся Жан-Клод Ван Дамм.

