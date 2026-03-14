«Мы не одни на Земле». Стивен Спилберг высказался об инопланетянах

На кинофестивале South by Southwest выступил легендарный режиссёр Стивен Спилберг. Он рассказал о своём отношении к теории о том, что инопланетяне существуют.

Постановщик заявил о своей вере в то, что люди сейчас не одни на Земле. Именно благодаря своему подозрению он снял предстоящий фантастический фильм «День разоблачения». Спилберг отметил, что в существование инопланетян он верил с детства.

«Я знаю не больше, чем кто-либо из вас, но у меня есть очень сильное подозрение, что мы сейчас не одни на Земле, — и я снял об этом фильм. Потому что никто не должен думать, что мы единственная разумная цивилизация во всей Вселенной. Я с детства думал, что мы не одни. Главный вопрос: одни ли мы сейчас? И были ли мы одни последние 80 лет? Были ли мы одни последние несколько тысяч лет?»

Предстоящий фильм Спилберга о вторжении инопланетян «День разоблачения» выйдет 12 июня. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).