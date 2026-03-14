Фильм от Тимура Бекмамбетова получил пять антипремий «Золотая малина»

Фильм «Война миров» от Тимура Бекмамбетова получил пять антипремий «Золотая малина»
14 марта организаторы антипремии «Золотая малина»-2026 раскрыли главных лауреатов. Знаменитая лента от продюсера Тимура Бекмамбетова «Война миров» получила антинаграду в пяти номинациях, в том числе в категории «худший фильм».
Знаменитая антипремия также не обошла сторонй провальный ремейк «Белоснежки». Семь анимированных гномов из картины были признаны худшими в двух номинациях. В категории «награда за искупление» выиграла Кейт Хадсон за мюзикл «Мелодия их мечты».
Лауреаты антипремии «Золотая малина»-2026
- Худший фильм — «Война миров».
- Худший режиссёр — Рич Ли («Война миров»).
- Худший актёр — Айс Кьюб («Война миров»).
- Худшая актриса — Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»).
- Худший актёр второго плана — семь анимированных гномов из «Белоснежки».
- Худшая актриса второго плана — Скарлет Роз Сталлоне («Стрелки»).
- Худший приквел, сиквел или ремейк — «Война миров».
- Худший сценарий — «Война миров».
- Худший экранный ансамбль — семь анимированных гномов из «Белоснежки».
- Награда за искупление — Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).