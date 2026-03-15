Авторы фильма «Проект "Конец света"» высказались о Райане Гослинге

Издание GamesRadar+ взяло интервью у авторов фильма «Проект "Конец света"» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Они рассказали о своём отношении к звезде фантастической картины Райану Гослингу.

По словам постановщиков, артист обладает талантом раскрывать множество разных граней мастерства. Лорд и Миллер давно стали фанатами Гослинга, а в «Проекте "Конец света"» ему удалось совместить драму и комедийность персонажа.

«Мы были большими поклонниками Гослинга по всем его работам, особенно по фильму "Славные парни", где он просто уморительный. Поэтому просто знали, что получим все необходимые вариации персонажа в таком фильме. Очень немногие могут показать такой диапазон эмоций, как он в этом фильме. Он заставляет вас смеяться, он заставляет вас плакать, иногда в одной и той же сцене. Вы находитесь с ним в каждый момент, даже когда он не произносит ни слова. Нам повезло с ним».

«Проект "Конец света"» выйдет в мировом прокате 19 марта. Фильм расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.