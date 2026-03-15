15 марта стартовал исторический сериал «Князь Андрей». В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на платформе «Смотрим» уже доступны для просмотра два эпизода из восьми.

Проект рассказывает историю жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провёл несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превратив её в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Главную роль в «Князе Андрее» исполнил Александр Голубев («ГДР»). В шоу также снялись Александр Балуев («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Александр Устюгов («28 панфиловцев») и другие актёры. Режиссёром выступил Давид Ткебучава («Душегубы»).