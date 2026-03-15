Критики оценили триллер «Я иду искать 2»

20 марта состоится премьяра «Я иду искать 2» — продолжения популярного триллера с Самарой Уивинг в главной роли. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 83% свежести.

Обозреватели хвалят сиквел за возросший уровень жестокости: зрителей ждёт больше безумных сцен, которые не заставят скучать. Отмечают также отличные актёрские работы Самары Уивинг и Кэтрин Ньютон. Ругают ленту за слишком простой сюжет, который значительно уступает первой части.

Что пишут критики про фильм «Я иду искать 2»

«Фильм возвращает нас в эту вселенную, когда мы уже знаем её масштаб и возможности. Сиквел показывает совершенно безумные варианты развития событий».

«"Я иду искать 2" — дерзкий и свирепый. Серия возвращается с удвоенной силой, вызывая бурный восторг у тех, кто хочет посмотреть новые части, пока Грейс не победит всех тиранических самозванцев».

«В основу фильма легли годы работы над созданием гораздо более изобретательных сцен, чем в первой части. Авторы использовали гораздо больше крови, и в целом это сиквел, который превзошёл все наши ожидания».

«Более кровавый и неоправданно жестокий, чем оригина, вторая часть дарит лишь мимолетные острые ощущения, представляя собой эмоционально пустой кровавый пир».

«Лучшие качества Самары Уивинг и Кэтрин Ньютон используются в полной мере, в этом бессмысленном сиквеле, вдвое более жестоком, но вдвое менее увлекательном».

Первая часть «Я иду искать» рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. В сиквеле ей предстоит победить в новой игре.