В кинопарке "Москино" снимут российско-индийский фильм

Совместный российско-индийский фильм снимут в кинопарке "Москино". Картина расскажет историю бадминтонистки, которая едет на турнир в Индию, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«Мы развиваем московский кинокластер не только как площадки для съемок отечественных компаний, но и комплекс кинопроизводственных объектов мирового уровня, способный предлагать уникальные возможности для создания фильмов и сериалов, в том числе иностранным студиям. Старт съемок первого зарубежного проекта открывает новый этап в развитии кинокластера», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

Часть съемок фильма пройдет в Москве, фрагменты матчей будут сняты с применением современных технологий и компьютерной графики. Кинопарк стал съемочной площадкой для фильма в рамках московской программы рибейтов.

В пресс-службе добавили, что в центре сюжета картины — история бадминтонистки, которая едет в составе сборной России на турнир в Индию.

«Впервые российская аудитория увидит масштаб соревнований по бадминтону в Азии, где этот вид спорта является культовым и собирает переполненные трибуны болельщиков», — подчеркнули в пресс-службе.

Подписание соглашения о совместном производстве российско-индийского фильма состоялось в рамках Московской международной недели кино в августе 2025 года.