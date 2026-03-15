Расписание выхода сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё
26 марта состоится премьера сериала «Детектив Холе». Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и расскажет о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё
- Первая серия — 26 марта;
- Вторая серия — 26 марта;
- Третья серия — 26 марта;
- Четвёртая серия — 26 марта;
- Пятая серия — 26 марта;
- Шестая серия — 26 марта;
- Седьмая серия — 26 марта;
- Восьмая серия — 26 марта;
- Девятая серия — 26 марта.