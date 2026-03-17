Культовый фантастический сериал «Светлячок» вернется в анимационном формате

Популярный сай-фай сериал Джосса Уидона "Светлячок" (Firefly), закрытый в 2002 году после единственного сезона, продолжится в формате анимационного шоу. Об этом сообщает издание Deadline.

Основных персонажей озвучат актеры оригинальной картины: Нейтан Филлион, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Джина Торрес и Саммер Глау. Сам Уидон ("Баффи - истребительница вампиров", "Ангел") участвовать в проекте не будет.

Действие развернется между финалом сезона и событиями, показанными в полнометражном фильме "Миссия "Серенити". Работа над шоу уже начата, в частности, представлен первый концепт-арт с главными героями.

Оригинальное шоу транслировалось телеканалом FOX, однако было отменено после показа 11 из 14 серий. В 2003 году "Светлячок" выиграл премию "Эмми" за "Выдающиеся спецэффекты в сериале". Два года спустя Уидон, впечатленный активной поддержкой поклонников сериала, снял полнометражное продолжение.