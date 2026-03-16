Молодым режиссерам обещан миллион рублей на досъемку фильма

В Ханты-Мансийске на фестивале "Дух огня" состоялась презентация проектов конкурса "Фильм-в-работе". Это еще одна линия культурного события, финалом которой не первый год становится финансовая поддержка талантливой киномолодежи: выбранная экспертами незавершенная картина получит миллион рублей по программе социальных инвестиций "Родные города" и приблизится к финальным титрам.

Почти два часа претенденты на суперприз защищались перед жюри, доказывая, что именно их идея животворящая, адекватная, понятная и отзывающаяся. Отметим работу "Северный край" продюсера Максима Габулы и режиссера Марии Миць из Тюмени - это сериал, посвященный нефтегазовому освоению большой Тюменской области, людям-стержням и людям-скалам, что в минус 50 копали вечную мерзлоту в поисках нефти и газа для страны.

"История интересна тем, что она касается не только нашего региона, а всей страны, поскольку Север вбирал в себя самоотверженных мужчин и женщин отовсюду, и многие наши современники так или иначе через близких или дальних родственников знают эту тему или хотя бы соприкасались с ней, - поведала Мария. - По сюжету простой офисный работник Артем из Москвы собирается жениться, но так как денег у него нет, просит их у тюменской бабушки. Бабушка соглашается профинансировать свадьбу с условием, что он свозит ее на старенькой машине на северную родину найти знакомого. Сделка скреплена, и вот старушка и внук отправляются в путь. Разные люди и ситуации постепенно меняют Артема, более того, он узнает больше о месте, где его корни, и начинает идентифицировать себя с прекрасным краем".

На главные роли создатели намеренно пригласили малоизвестных артистов, а вот на эпизоды, наоборот, узнаваемых. Также в массовке сыграли актеры тюменских театров и обычные жители Тюменской области и Югры. Основное трио героев составили Антон Лебедев, Людмила Чиркова и Софья Лобанова. Изначально сериал замысливался как технологическая драма и даже фильм-катастрофа, но стал игровым с врезкой документальной хроники. Он о людях как главной ценности Севера, он о социальных, поколенческих связях.

"Мы сняли первые два эпизода, осталось еще четыре. Всего будет шесть серий общим таймингом 180 минут. Деньги, которые просим на фестивале, нужны, чтобы летом вовремя приступить к съемкам, чтобы был этот важный толчок. Прежние ресурсы черпали от ПФКИ, Союза кинематографистов и коммерческих компаний", - пояснил Максим Габула.

Команда уже имеет предварительную договоренность выпуститься на отечественном стриминговом сервисе.

А вот кто выиграл миллион на мечту, узнаем 16 марта - тогда "Дух огня" опустит свой кинозанавес до следующего года.