Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре»-2026
В ночь на 16 марта прошла 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этот раз её вновь провёл известный комик и шоумен Конан О'Брайан.
Триумфатором церемонии стала «Битва за битвой» — лента Пола Томаса Андерсона получила сразу шесть статуэток, включая лучшего режиссёра, сценарий и лучший фильм. На второй строчке оказались «Грешники» с наградами за лучшую мужскую роль, саундтрек и адаптированный сценарий, замкнул тройку «Франкенштейн» с лучшими костюмами, гримом и работой художника-постановщика.
Триумфаторы «Оскара-2026»
«Битва за битвой» — шесть статуэток
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучший актёр второго плана (Шон Пенн)
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший монтаж
- Лучший подбор актёров.
«Грешники» — четыре статуэтки
- Лучшая мужская роль (Майкл Б. Джордан)
- Лучший саундтрек
- Лучшая операторская работа
- Лучший оригинальный сценарий.
«Франкенштейн» — три статуэтки
- Лучшая работа художника-постановщика
- Лучший грим и причёски
- Лучший дизайн костюмов.
«Кей-поп-охотницы на демонов» — две статуэтки
- Лучший мультфильм
- Лучшая оригинальная песня (Golden).
