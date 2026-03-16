Стали известны победители кинопремии «Оскар»

Ночью 16 марта в Dolby Theatre прошла 98-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Рекордсменом по победам стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая унесла шесть наград. Полный список победителей — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Победу в категории «Лучший фильм» одержала работа «Битва за битвой», награду за лучшего режиссера взял ее создатель Пол Томас Андерсон.

«Лучшим фильмом на иностранном языке» стала норвежская картина «Сентиментальная ценность». Приз за «Лучший анимационный полнометражный фильм» взял мультфильм «K-Pop-охотницы на демонов».

«Лучший игровой короткометражный фильм» поделили «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной», награду за анимационный короткометражный фильм взяла «Девушка с жемчужными слезами». Награду за короткометражный документальный фильм получили «Все пустые комнаты».

Главные актерские награды получили Джесси Бакли и Майкл Б. Джордан за роли в фильмах «Хамнет» и «Грешники». В актерских номинациях второго плана победу одержали Эми Мадиган и Шон Пенн за работу над «Орудиями» и «Битву за битвой».

Лучший оригинальный сценарий забрали «Грешники», а награду за адаптированный сценарий — «Битва за битвой».

Фильм Гильермо дель Торо «Франкенштейн» унес три профильные награды — дизайн костюмов, грим и прически, а также за работу художника-постановщика.

В категории «Лучший звук» победу одержал фильм «F1», а лучший оригинальный саундтрек получили «Грешники». Лучшую песню взяла «Golden» от Ejae, Одри Нуны и Рей Ами из мультфильма «K-Pop-охотницы на демонов».

В категории за лучший монтаж критики отметили «Битву за битвой», награду за операторскую работу получили «Грешники». «Лучшие визуальные эффекты» достались ленте «Аватар: Пламя и пепел».

