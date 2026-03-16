«Наследник» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Наследник» с Гленом Пауэллом в главной роли стал лидером проката в России за уикенд. За минувшие выходные он заработал 72 млн рублей.

На втором месте расположился фильм «Сказка о царе Салтане», набравший 66,5 млн рублей. На третьем — «Царевна-лягушка 2», которой покорились 66,2 млн рублей. За ними идут «Новая тёща» (60,2 млн рублей) и «Малыш» (его сборы составили 23,9 млн рублей).

«Наследник» рассказывает историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен бороться за своё наследие до самого конца, сражаясь с богатыми родственниками.