Продолжение «Горничной» начнут снимать этой осенью

Режиссёр триллера «Горничная» Пол Фиг рассказал, что съёмки продолжения фильма начнутся этой осенью. Точную дату он не озвучил, но теперь хотя бы известно окно старта производства.

Вторая лента получит название «Тайна горничной» (The Housemaid’s Secret) и будет основана на следующей книге трилогии Фриды Макфадден. Первая же часть рассказывает о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сначала героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Ожидается возвращение основной творческой команды: режиссёра Пола Фига, сценаристки Ребекки Сонненшайн и исполнительницы главной роли Сидни Суини. Ещё к своей роли вернётся Микеле Морроне.