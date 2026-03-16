Райан Куглер рассказал, почему отказался от проекта Майкла Б. Джордана

Во время прошедшего «Оскара» Райан Куглер, снявший «Грешников», рассказал, что в своё время отказался от проекта, предложенного Майклом Б. Джорданом.

Режиссёр вместо этого пригласил Джордана сняться в «Грешниках» и, как известно, не прогадал.

Он немного расстроился, поэтому мне пришлось рассказать ему об этом фильме раньше, чем я хотел… он немного поторопился, поэтому мне пришлось перезвонить.

«Грешники» выиграли в нескольких номинациях на «Оскар», в том числе фильм забрал статуэтку за «Лучшую мужскую роль», «Лучший саундтрек» и других категориях. Картина стала одной из самых заметных и значимых в 2025 году.