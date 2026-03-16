Режиссер Спайк Ли рассказал, чем его разочаровал «Оскар»

Режиссёр Спайк Ли, снявший «Не пойман — не вор», «25-й час» и другие фильмы, рассказал, что раздосадован отсутствием большого внимания «Грешникам» на «Оскаре». И это несмотря на то что картина выиграла несколько статуэток, включая «Лучшую мужскую роль».

Ли подчеркнул, что он разочарован тем, что Делроя Линдо из «Грешников» не отметили статуэткой, хотя он её более чем заслуживает.

Моё самое большое, самое большое, самое большое разочарование — это мой брат Делрой Линдо.

«Грешники» Райана Куглера забрали четыре награды, а ещё песне из фильма посвятили отдельный музыкальный номер во время церемонии.