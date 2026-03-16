В Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby Theater в 98-й раз вручили премию Американской киноакадемии. Торжественная церемония должна состояться при любой погоде, что бы ни случилось. Наверняка были приняты повышенные меры безопасности после угрозы со стороны Ирана рвануть по калифорнийскому побережью, но все прошло тихо и мирно. Даже выходившие на сцену кинематографисты больше были озабочены своим имиджем, нежели политической повесткой.

Как и год назад, церемонию вел американский комик Конан О`Брайен, от которого слегка досталось Шаламе, что не новость. Подсмеиваться над ним стало уже общим местом. Организаторы церемонии инициировали «битву за молодежь», запустив на экране игру Subway surfer. Напрасный труд. Все пресно и предсказуемо.

«Оскар» за лучший фильм достался «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона, снятой по мотивам романа «Винленд» Томаса Пинчона. В этой номинации также были представлены: «Марти Великолепный», «F1», «Бугония», «Гамнет», «Франкенштейн», «Грешники», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов».

Получая награду за лучший адаптированный сценарий, Пол Томас Андерсон признался, что создал картину для своих детей и выразил надежду на то, что у юного поколения будет больше здравого смысла и порядочности.

По сюжету герой Леонардо ДиКаприо, экс-участник экстремистской группировки, живущий в страхе за дочь, пытающийся забыть прошлое, от которого не уйти. Андерсон вынашивал идею фильма на протяжении двадцати лет.

Его «Нефть», «Призрачная нить», «Лакричная пицца» тоже номинировались на «Оскар», но лишь теперь удалось получил три персональные статуэтки не только за адаптированный сценарий, но за лучшую режиссуру и лучший фильм (Андерсон также продюсер картины). «Битву за битвой» также отметили за монтаж.

Накануне вручения сильны были позиции «Грешников», набравших максимальное за всю историю «Оскара» число номинаций – 16, побивших рекорд «Титаника». В итоге они получили награду за лучший оригинальный сценарий, написанный режиссером Райаном Куглером о приезжающих в родной город близнецах. В их музыкальный клуб нагрянут вампиры, и начнется светопредставление.

Отметили «Грешников» и за лучший саундтрек. «Оскар» достался шведскому композитору Людвигу Йоранссону в третий раз после «Оппенгеймера» и «Черной пантеры». Музыку он записал на раритетной гитаре 1932 года, с которой на экране появляется один из героев. Многие комментаторы расстроились за испанский «Сират», получивший на Каннском кинофестивале награду за лучшую музыку. Она там действительно впечатляет.

Впервые за всю историю «Оскара» награждена женщина-оператор Отем Дюральд. С Райаном Куглером она работала на «Черной пантере» и теперь на «Грешниках». Ее муж, австралиец Адам Аркапау, - тоже оператор и дважды лауреат «Эмми».

Были и другие неофиты. «Битве за битвой» достался впервые вручаемый «Оскар» в категории «Лучший кастинг». Счастливая лауреатка Кассандра Кулукундис вспоминала, что работает с Полом Томасом Андерсоном, начиная с его дебютной «Роковой восьмерки». А она вышла 30 лет назад.

«Лучшим международным фильмом» стала «Сентиментальную ценность» Йоакима Триера, и это тоже впервые для норвежского кино. У фильма было 9 номинаций. Триер тоже напомнил о детях, за которых в ответе взрослые. Вручавший ему награду Хавьер Бардем произнес слова в поддержку Палестины.

Датчанин Йоким Триер снимал в Норвегии в копродукции Франции, Дании, Швеции, Германии. В мае прошлого года его фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, а в нынешнем январе удостоен шести наград Европейской киноакадемии. Это история семьи знаменитого кинорежиссера, мечтающего снять, возможно, свой последний фильм с участием дочери-актрисы, перед которой он в вечном долгу.

В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» участвовали «Три сестры» питерского режиссера Константина Бронзита, над которыми он работал больше пяти лет. Это его третья оскаровская номинация. А лауреатом стала канадская «Девушка, которая плакала жемчугом».

Впервые Константин претендовал на премию Американской киноакадемии в 2009-м с «Уборной историей — любовной историей», затем в 2016-м — с «Мы не можем жить без космоса». Так что все еще впереди, и в этом смысле путь к «Оскару» Андерсона может как вдохновить, так и убить всякую надежду на победу.

Началась церемония с вручения награды за лучшую женскую роль второго плана 75-летней Эми Мэдиган, сыгравшей в «Орудиях». На сцене она от неожиданности громко хохотала и кричала. В общем, всеобщему удивлению не было предела.

Шон Пенн тоже мог лично получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой», но на церемонию не явился, что уже делал не раз. Он почти карикатурно, утрированно исполнил свою роль, как если бы играл в «Карьере Артуро Уи» Бертольда Брехта.

Пенн номинировался на «Оскар» семь раз и получил свою третью статуэтку. Заочно вручал ему награду Киран Калкин, победитель прошлого года в этой категории, вечный соперник Юры Борисова не только на «Оскаре», но и на других предшествовавших ему церемониях.

Две картины стали лауреатами в одной категории «Лучший короткометражный игровой фильм»: «Два человека обмениваются слюной» и «Певцы» по мотивам «Записок охотника» Ивана Тургенева. От первоисточника авторы ушли далеко, переселив завсегдатаев деревенского питейного заведения в американский бар.

Победитель прошлого года Эдриан Броуди вручил «Оскар» своему преемнику по номинации «Лучшая мужская роль». Награда досталась не вечным отказникам Тимоти Шаламе и Ди Каприо, а Майклу Б. Джордану, сыгравшему в «Грешниках» близнецов. Это его пятая совместная работа с Райаном Куглером.

За лучшую женскую роль отметили «жену Шекспира», простую женщину, не сразу оценившую талант великого супруга, в исполнении Джесси Бакли. Актриса она хорошая, но ее героиня несуразно «умирала» от потрясения в театре «Глобус» на представлении «Гамлета». Название пьесы оказалось созвучно имени их с Шекспиром погибшего малолетнего сына Гамнета. Такую сусальную историю предложила на сей раз Хлоя Чжао, уже получившая два «Оскара» за «Землю кочевников».

Джесси Бакли напомнила со сцены о том, что в день вручения «Оскаров» в Великобритании отмечают День матери. Сама она тоже мама годовалой дочки.

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо отмечен за лучшую работу художника-постановщика, дизайн костюмов, грим и прически. «Аватар: Пламя и пепел» наградили за визуальные эффекты.

Киноакадемики вспомнили ушедших коллег, Клаудию Кардинале, Джорджо Армани, Роберта Редфорда, Дайан Китон... Кого-то забыли, после чего начали поступать жалобы с упоминанием заслуг усопших родственников. Среди тех, кто произнес трогательную речь, была 83-летняя Барбара Стрейзанд. В мае ей вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.