Эксперты выделили самые заметные сериальные премьеры весны

Самые заметные сериальные премьеры весны обсуждаются сегодня в Москве. С 18 по 20 марта на "Киностудии Горького" проходит фестиваль Original +, и его зрители смотрят новинки первыми. Мнения разлетаются. Обсуждениями делятся. Посмотрим, о чем именно говорят на тему новейших российских сериалов сегодня.

"Время Счастливых", режиссер - Илья Силаев

Часто события прошлого находят отклик в настоящем. Семья Счастливых, которая живет почти 30 лет в квартире под номером 13, хранит в прошлом измену, потерю сына, подростковый конфликт детей, который с годами только обострился. Смогут ли родные люди сохранить связь друг с другом и понять, что, какими бы обстоятельства ни были, семья - то место, где всегда можно найти поддержку и опору. Обо всем этом рассказывает новый сериал, снятый в жанре семейной саги: "Время Счастливых". В нем наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, а потом приходят 2012 год и энергия нового времени.

Режиссер Илья Силаев считает, что сериал будет интересен разным поколениям зрителей:

"В сериале "Время Счастливых" мы рассказываем историю одной семьи на фоне трех эпох нашей страны, таких непохожих и таких важных. Мы надеемся, что разные поколения будут узнавать в ней себя, собираться у экранов вместе, чтобы вспомнить, понять друг друга и, может быть, стать чуть счастливее".

Роль Ивана Счастливого в проекте исполнили два актера: Вадим Соснин предстанет перед зрителем в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский - в образе Ивана 1999 и 2012 годов. Жену Ивана Счастливого Марину тоже сыграли две актрисы - Ольга Лерман и Евгения Леонова. В сериале также играют Софья Аржаных ("Цикады", "Подростки в космосе"), Виктория Заболотная("Инспектор Гаврилов"), Анна Завтур ("Высокий сезон", "Лихие"), Екатерина Решнова ("Быть"), Сергей Новосад ("Я делаю шаг") и другие. Сериал снят при поддержке Института развития интернета.

Где смотреть? START и Okko, с 5 марта.

Романтическая комедия "Гордость" - первая премьера весны в онлайн-кинотеатре Wink. По сюжету главная героиня Алана - талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти "неудачного жениха" из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс - бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях. В главных ролях: Алана Чочиева и Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие.

Генеральный продюсер Сергей Бондарчук рассказывает:

"Это не просто "история про пару", а универсальный сюжет о возвращении к корням, о диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне. Нам было важно показать, что традиции - не оковы, а опора, и что любовь способна примирить, казалось бы, неразрешимые противоречия, что особенно актуально в Год единства народов России".

Где смотреть? Wink, с 5 марта

"Черная графиня", режиссеры - Илья Куликов и Иван Корвин

"Черная графиня" - детективный триллер о спектакле для одного зрителя, который в один момент перестает быть игрой. По сюжету в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие. Несмотря на многомиллионную стоимость билета и всего одно место в зале, от желающих нет отбоя. Еще бы, ведь уникальный формат смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Здесь можно быть, а не казаться.

Здесь можно смело обличать проблемы общества и находиться внутри социума. Каждый спектакль - штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актеров под руководством талантливого режиссера (Юрий Чурсин), поставившего уже 11 успешных представлений подряд. Действие разворачивается в старинном особняке начала XIX века, вдали от цивилизации, куда зрителя доставляют на вертолете. Двенадцатое шоу начинается, но в этот раз все идет не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актеров. Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости.

Начинается совсем новый спектакль, в котором нет главных и второстепенных действующих персонажей, а на первый план выходит каждый отдельно взятый человек, его личная ответственность за себя и судьбу окружающих. В сериале также сыграли Кирилл Кяро, Екатерина Волкова, Олег Васильков и другие.

Илья Куликов - режиссер-постановщик, рассказывает:

"Черная графиня" - это эксперимент, который мы рискнули провести на территории зрительского сознания. Мы задались вопросом: что остается от человека, когда исчезают декорации, гаснет свет и стирается грань между игрой и реальностью? Где заканчивается роль и начинаешься ты сам? Вы не сможете просто смотреть. Вы будете искать ответы вместе с героями, подозревать, ошибаться, снова подозревать. Каждая серия - как удар током: новый поворот, новый смысл, новый вопрос к самому себе. Это дорогое, красивое, зрелищное и вместе с тем умное кино. И оно требует от вас одного - включенности. Все остальное мы сделали за вас".

Где смотреть? Okko (дата будет объявлена)

"Зовите Витю!", режиссер - Денис Тяпичев

"Зовите Витю!" - сериал об экстрасенсе-шарлатане, который вдруг получает реальный дар видеть призраков. Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром умело извлекать выгоду из доверия отчаявшихся людей. И пока разговоры с "призраками умерших" обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит журналистка Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот, кажется, "экстрасенс" начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша - теперь у нее есть реальный шанс снять сенсацию. Главные роли в сериале играют популярный комик и актер Илья Соболев и актриса Александра Бортич. Также в сериале снимаются Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Василий Михайлов и другие.

Илья Соболев - актер, комик и шоумен рассказывает:

"В сериале "Зовите Витю!" я играю мою первую главную роль. Жанр нашего проекта - комедия, но в ней как в современном сериале немало драматических оттенков. А еще у моего персонажа Вити есть большой потенциал для перемен: он знакомится со зрителями как обаятельный мошенник, но в результате разных интриг и приключений становится другим. В общем, играть это очень интересно".

Где смотреть? КИОН (дата будет объявлена)

"Почти настоящий детектив", режиссер - Дмитрий Булейко

Это "народный детектив с народным актером", максимально ироничный и многослойный сериал. Его главный герой Артист (Максим Лагашкин), харизматичный и самовлюбленный актер и шоумен, приезжает в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова (Виталий Хаев). Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а Артиста объявляют главным подозреваемым.

Расследование берет в свои руки Надежда (Ольга Лерман) - майор полиции и по совместительству будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции (Гоша Куценко) не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить ее от расследования. Чтобы докопаться до правды, Артисту и Надежде придется объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства. Этот путь заставит столичную звезду переосмыслить себя и свои поступки: из циничного шоумена он превращается в человека, способного на искренность, сочувствие и смелость не ради себя, а ради других.

В ролях также: Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Роза Хайруллина, Наталья Бочкарева и другие.

Где смотреть? "Кинопоиск", СТС (дата будет объявлена)

"Затмение", режиссер - Игорь Каграманов

1960 год. В Москве происходит вспышка черной оспы - смертельной неизлечимой болезни, считающейся побежденной в СССР. Для борьбы с возможной эпидемией КГБ назначает полковника Шилова. Он сразу берется за это дело, так как у него с оспой давние счеты. Задача: найти всех зараженных и остановить вирус. Но это не так просто. Зараза проникла в теневую часть жизни столицы. Шилов вынужден искать ответы в глубинах преступного мира, вытаскивая на свет его обитателей и их секреты.

В ролях: Дмитрий Миллер, Анна Попова, Сергей Юшкевич, Александра Никифорова, Инга Оболдина, Борис Каморзин, Арсений Робак, Вероника Устимова, Николай Коротаев, Алиса Кот и другие.

Где смотреть? "Кино1ТВ" (дата будет объявлена)

"Выход", режиссер - Оксана Барковская

Сразу после сеанса гипноза по модному запатентованному методу блестящего гипнотерапевта Софии Дориной ее пациентка совершает жестокое убийство. А вскоре и другие пациенты начинают совершать странные поступки. Все нити тянутся в прошлое самой Софии. Кто и за что мстит ей и ее близким? И может ли гипноз заставить человека творить зло?

В ролях: Ольга Ломоносова, Евгений Романцов, Алексей Фатеев, Алена Гончарова, Сергей Чикин, Нериус Манкус и другие.

Где смотреть? "Смотрим" (дата будет объявлена)