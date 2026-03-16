Каких специалистов не хватает в российской анимации

Крупные российские анимационные студии нередко самостоятельно обучают кадры, поскольку российские вузы сегодня выпускают режиссеров анимации, а не художников-мультипликаторов. При этом в индустрии нет устойчивого спроса на таких специалистов, все скорее зависит от проектов, запущенных в моменте, заявил в беседе с НСН создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.

© ТАСС

Правительство РФ утвердило перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, подготовка по которым должна обеспечить технологический суверенитет и технологическое лидерство страны. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Список включает больше 500 различных профессий и специальностей, в том числе специалистов по анимации анимационному кино. Предполагается увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях по направлениям перечня. Высоцкий отметил, что высшие учебные заведения в России сегодня обучают режиссеров анимации, но не аниматоров.

«Когда мы говорим о специальности "анимация" в вузах набирают режиссером анимационного кино. Бюджетных мест мало и мало режиссеров. При этом не было такого, чтобы набирали на профессию "художник-мультипликатор". Это тот, кто "шевелит" персонажами, совершенно отдельная профессия. Художник-мультипликатор – как художник-постановщик в игровом кино. У нас последние годы анимации всегда обучали сами студии. В основном большие, такие, как "Мельница" или Студия компьютерной анимации "Петербург" набирали курсы аниматоров. Как правило, туда приходили люди уже с каким-то образованием художественным. Они учились прямо на студиях, чтобы потом выполнять их работу. Это была цеховая работа. Так, чтобы анимации обучали, как обучают любому другому ремеслу, этого почти нет», - рассказал он.

Вместе с тем собеседник НСН допустил, что при заметном увеличении числа аниматоров таким специалистам будет непросто найти работу в индустрии.

«Безусловно, лучше делать это, чем не сделать, но каков будет результат, пока не знаю. Это уж очень узкая специальность. Я, как представитель профессии, конечно, заинтересован в том, чтобы ко мне приходили люди, и мы с ним работали. Но вообще вызывает вопросы, куда потом их девать. Если анимация будет одной из дисциплин в обучении – может быть, почему нет. Это работа находится в руках, это ремесло. В идеале необходим прямой контакт преподавателей и учеников. Анимации надо учить также, как учат искусству балета. Мастер на каких-то примерах и при личном общении должен давать задания ученикам, они должны их выполнять при нем, а он должен вносить правки. Еще один нюанс – в нашу жизнь входит искусственный интеллект. Неизвестно, как он скажется на профессии», - уточнил Высоцкий.

Ранее эксперт в области анимации, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков сообщил, что российский рынок анимации в 2024 года достиг объема около 20-22 миллиардов рублей, а в 2025 году вырос на 10-15%. В перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70%. При этом исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова усомнилась в столь оптимистичных данных. По ее словам, с ростом затрат на производство мультипликации и замедлением продажи контента рынок российской анимации в денежном выражении в последние годы сократился почти вдвое. При этом помимо финансирования индустрии не хватает и кадров, напоминает «Радиоточка НСН».