Компания «Атмосфера кино» отказалась от проката фильма «Скуф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора.

«Да, фильм «Скуф» покинул график релизов компании «Атмосфера кино», — уточнили в компании.

В картине Алексея Степанова сыграли блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович.

До этого планировалось, что семейная комедия «Скуф» должна была выйти в прокат 16 апреля. В Министерстве культуры РФ уточняли, что заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм не поступало.

По сюжету Аркадий, увлеченный пивом и компьютерными играми, признан всеми своими близкими типичным скуфом. Однако, когда дочь отказывается пригласить его на свадьбу, он решается на кардинальные перемены и пытается преобразиться, а заодно побороть стереотипы о себе.