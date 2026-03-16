Семейная картина «Буратино» откроет Фестиваль российского кино в Беларуси, который пройдет с 18 по 22 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщила прокатная компания Art Pictures Distribution.

После успешного проката в России и активных международных продаж, планируют организаторы, показ в Беларуси станет важной частью фестивальной истории «Буратино» и позволит белорусской аудитории увидеть картину на большом экране в рамках масштабного культурного события.

В день открытия картину на фестивале представит режиссер Игорь Волошин.

«Как мы знаем, Буратино сбежал от Папы Карло и путешествовал вокруг света — и вот теперь он здесь. Буратино продолжает свое путешествие по кинотеатрам мира, посещая замечательные страны, в которых он дарит свое сердце зрителям. Дарит радость, любовь и тепло, потому что именно жанр сказки делает всех счастливыми. Мы очень рады, что наша картина прибывает в Беларусь и ее премьера состоится в Минске. Мне это отдельно приятно, потому что, помимо всего прочего, это родина моих предков — мама родилась в городе Пинск», — говорит Волошин.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, «добрая традиция показов российских фильмов в Беларуси позволяет сохранять память о прошлом и вдохновляет на новые открытия и творческие достижения в киноискусстве, а высокий интерес зрителей к нашему кино подтверждает особое место кинематографии в культурном диалоге двух государств».

Фестиваль российского кино организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кинопоказы состоятся в двух городах — Минске и Бресте. В этом году фестиваль проходит в рамках Дней культуры России в Беларуси.