Триллер «Скалолаз 2» с Пирсом Броснаном выйдет в России

Кинокомпания «Атмосфера Кино» объявила о выпуске фильма «Скалолаз 2» в России. Продолжение перезапущенной ленты с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном выйдет в стране 17 сентября.

Сюжет ленты расскажет историю скалолаза Рэя и его дочери Сидни, которые работают на базе отдыха. Однажды они устраивают тур сыну миллиардера, и на них нападают похитители. Cидни удается сбежать, теперь ей нужно спасти отца и вернуть клиента живым.

В оригинальном фильме 1993 года главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне, а режиссёром стал Ренни Харлин. Постановщиком ремейка выступает Жауме Кольет-Серра, а сам звезда боевиков не участвовал в производстве ленты.