Лучшие дунхуа всех времен: топ-25 самых ярких мультсериалов из Китая

Китайские аниме-мультсериалы или дунхуа — это отдельный жанр мультипликации, который стоит особняком от аниме-проектов из Японии. «Дунхуа» (动画) дословно переводится с китайского как «движущиеся рисунки». В самом Китае это слово используют для обозначения всей анимации — а вот в русскоязычном медиапространстве термин закрепился именно за китайскими анимационными шоу. Для дунхуа характерно глубокое погружение в национальную мифологию и обилие эпических сюжетов. Еще одна фишка таких шоу — 3D-графика, которая зачастую заменяет классическую для аниме двухмерную рисовку. Самый яркий пример жанра — дунхуа «Благословение небожителей», созданное по мотивам ультрапопулярной новеллы Мосян Тунсю. «Лента.ру» публикует топ-25 лучших китайских аниме (дунхуа) разных жанров и рассказывает об их сюжете.

«Аватар короля»

Годы выхода: 2017-2024

Оригинальное название: Quan zhi gao shou

Жанр: фантастика, боевик, экшен

Режиссеры: Сюн Кэ и Ши Цзюаньшэн

Сколько серий: 41 (3 сезона)

Длительность одной серии: 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.4

Парень по имени Е Сю — настоящий знаток киберспорта. Особенно хорош он в мире многопользовательской ролевой онлайн-игры «Слава» — таланты Е Сю довели его до статуса «профи». Все ломается, когда сокомандники выгоняют парня. После вынужденного завершения геймерской карьеры Е Сю начинает работать простым менеджером в интернет-кафе.

Когда «Слава» запускает новый сервер, парень понимает, что пришло время для грандиозного камбэка. Он вооружается самодельным оружием и решает использовать свой многолетний опыт, чтобы наконец-то стать Королем игры.

«Боевой континент»

Годы выхода: 2018-2023

Оригинальное название: Dou luo da lu

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссер: Шэнь Лэпин

Сколько серий: 263 (8 сезонов)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.1 и 8.4

Когда-то Тан Сань был талантливым учеником древнего клана боевых искусств. Все изменилось, когда юноша овладел тайными знаниями своих наставников и попытался сбежать. Спасаясь от погони, Тан Сань прыгнул со скалы… и внезапно очнулся в новом мире и в новом теле.

Дух парня переродился в фэнтезийной реальности под названием Боевой континент. Каждый человек здесь рождается со своим уникальным боевым духом — магической сущностью, которая помогает участвовать в сражениях. В новом мире Тан Сань — сын пьяницы-кузнеца, а его боевой дух очень слаб. Несмотря на это, Тан не планирует сдаваться — он хочет развить свой дух и стать сильнейшим воином Боевого континента.

В 2023 году стартовал сиквел «Боевого континента» — дунхуа «Боевой континент 2: Непревзойденный клан Тан». К весне 2026-го вышло около ста пятидесяти серий нового шоу

«Вечная воля»

Годы выхода: с 2020 год по настоящее время

Оригинальное название: Yi nian yong heng

Жанр: комедийное фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Сунь Чжунхуай

Сколько серий: 165 (3 сезона)

Длительность одной серии: 19 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 7.9

С самого детства сирота Бай Сяоцюань мечтал о бессмертии. Своей мечтой этот наглый парнишка успел замучить всех жителей деревни, в которой он вырос. Бай Сяоцюань из раза в раз совершал волшебный ритуал, который должен был призвать учителя из небесной школы Духовного Потока.

Однажды маг Ли Цынхо ответил на призыв настойчивого сироты — он спустился на землю и забрал мальчика с собой. Так Бай Сяоцюань начал работать на кухне в магической школе, расположенной над облаками. Учеба оказалось не такой интересной, как он ожидал, но чего не сделаешь ради бессмертия, верно?

«Идеальный муж и я, или Как украсть 55 поцелуев»

Годы выхода: 2016-2018

Оригинальное название: Guomin Laogong Dai Huijia

Жанр: мелодрама, романтическая комедия

Режиссер: Сюн Кэ

Сколько серий: 48 (4 сезона)

Длительность одной серии: 12 минут

Рейтинг MyShows и IMDb: 3.4 и 7.6

Когда-то Цяо Аньхао и Лу Цзиньнян учились в одной школе. Тринадцать лет спустя, подчинившись воле своих родителей, они стали мужем и женой.

Однако брак не приносит молодоженам счастья. В первую брачную ночь Аньхао выдвигает новоиспеченному супругу три странных требования. Цзиньнян не имеет права прикасаться к своей жене на людях, не может никому рассказывать о браке и не должен раскрывать, что они с Аньхао живут вместе. Пока супруг покорно соблюдает уговор, Аньхао пытается разобраться в себе — это и правда то, о чем она мечтала?

«Киллер Севен» / «Седьмой киллер»

Годы выхода: с 2018 года по настоящее время

Оригинальное название: Wu liu qi

Жанр: комедийный боевик

Режиссер: Хэ Сяофэн

Сколько серий: 54 (5 сезонов)

Длительность одной серии: 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.4

Талантливый парикмахер решает ступить на опасную дорожку — ножницы в его руках превращаются в орудие убийства, а сам он внезапно начинает карьеру киллера. Парикмахерский салон служит отличным прикрытием, а руки словно сами знают, как именно расправляться с жертвами.

Новоиспеченный киллер не догадывается, почему это кровавое ремесло дается ему так легко. Оказывается, раньше он был известен как один из самых могущественных наемников по прозвищу Севен, но почему-то потерял память. Теперь вернувшийся в профессию Севен пытается разбудить воспоминания о прошлом и, естественно, попадает в передряги по пути.

«Маг на полную ставку»

Годы выхода: с 2016 по настоящее время

Оригинальное название: Quan zhi fa shi

Жанр: приключенческое фэнтези

Режиссер: Гуань Чжэньюй

Сколько серий: 72 (6 сезонов)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.2

Жизнь уже давно не приносит парню по имени Мо Фань никакого удовольствия. Окружающие не считаются с его мнением, а забота о младшей сестре-инвалиде отнимет очень много сил.

Однажды Мо Фань просыпается и понимает, что мир вокруг резко изменился. Теперь в нем нет современных технологий, за стенами родного города бродят жуткие монстры, а все местные жители полагаются не на науку, а на магию. Юноша постепенно осваивается в фэнтезийной реальности и понимает, что теперь обладает волшебным даром. Более того, магический талант позволяет Мо Фаню управлять не одним, а сразу несколькими элементами — кроме него таким навыком не обладает никто из живущих.

«Мастер Темного Пути» / «Магистр дьявольского культа»

Годы выхода: 2018-2021

Оригинальное название: Mo dao zu shi

Жанр: фэнтезийный боевик, комедия, триллер, детектив Режиссер: Сюн Кэ

Сколько серий: 35 (3 сезона)

Длительность одной серии: 25-30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.4

Когда-то мастер Вэй Усянь отказался от светлого пути и основал собственный дьявольский культ. Долгое время он странствовал по миру, принося с собой боль и разрушения. Жизнь Вэй Усяня завершилась, когда его предал близкий по духу маг-заклинатель.

Через тринадцать лет Усянь вновь вернулся на землю — его темный дух призвал сумасшедший Мо Сюаньюй, мечтающий отомстить своей родне. Вэй Усянь переселяется в тело безумца и внезапно сталкивается со своим давним недругом, заклинателем по имени Лань Ванцзи. Неожиданный союз двух врагов постепенно перерастает в совместное приключение.

«Повседневная жизнь бессмертного короля»

Годы выхода: с 2020 года по настоящее время

Оригинальное название: Xian wang de Richang Shenghuo

Жанр: фэнтези, комедия

Режиссеры: Чжу Бэнин и Ли Хаолин

Сколько серий: 63 (5 сезонов)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.1

С самого детства Ван Линь был настоящим вундеркиндом. Когда ему только исполнилось пять лет, он смог одолеть опасного демона. Шли годы, и магические способности парня продолжали расти. Когда Ван Линь подрос, он стал носить волшебный талисман, ограничивающий его умения.

Парень мечтал о спокойной подростковой жизни, но его заветному желанию исполниться было не суждено. В шестнадцать лет Ван Линь поступил в старшую школу для одаренных детей — здесь на него одно за другим посыпались новые испытания.

«Пожиратель звезд»

Годы выхода: с 2020 по настоящее время

Оригинальное название: Tun shi xing kong

Жанр: фэнтези, научная фантастика, приключенческий боевик

Режиссер: Шэнь Лэпин

Сколько серий: 213 (3 сезона)

Длительность одной серии: 21 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.4

Постапокалиптический мир будущего уже давно охвачен жутким вирусом RR. Смертельное заболевание уничтожает население Земли и превращает диких животных в огромных разумных монстров. Выжившие люди скрываются в городах, окруженных высокими стенами.

Сражением с монстрами занимаются воины — люди, обладающие необычайной сверхчеловеческой силой. Главный герой — восемнадцатилетний Луо Фенг, который только закончил школу — мечтает стать воином, чтобы оберегать свой народ от угроз обезумевшего мира.

«Пощади меня, великий господин!»

Годы выхода: с 2021 по настоящее время

Оригинальное название: Da wang rao ming

Жанр: комедийный боевик, фэнтези

Режиссер: Вэй Тяньсин

Сколько серий: 24 (2 сезона)

Длительность одной серии: 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 7.3

Люй Шу и его младшая сестра Сяо потеряли родителей еще в раннем детстве. Сироты привыкли заботиться друг о друге и выживать без помощи взрослых. Голодная одинокая жизнь изменилась, когда Люй Шу сбила машина.

Авария, которая должна была лишить парня жизни, внезапно наделила его сверхъестественными способностями. Люй Шу получил возможность копить специальные баллы, которые магическим образом возникают из негативных эмоций других людей. Теперь Люй Шу и Сяо должны понять, откуда взялся столь необычный дар и что с ним вообще делать.

«Противостоящий небесам»

Годы выхода: с 2021 по настоящее время

Оригинальное название: Ni tian zhi zun

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Гао Фэн

Сколько серий: 900

Длительность одной серии: 7-10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.5

Древняя фэнтезийная вселенная поделена на две части — внутренний мир и внешний мир. Внешний мир кишит опасными демонами, а внутренний принадлежит людям и добрым духам. Внутренняя реальность поделена на три царства: одно — для небожителей, одно — для бессмертных существ и еще одно — для простых смертных. Царство смертных, в свою очередь, состоит из отдельных измерений, которыми управляют девять императоров…

Неизменно в этой запутанной системе мироздания только одно — все царства, измерения и миры находятся в состоянии бесконечной войны. История начинается, когда в сражение вступает новый герой — обычный парень Тан Юнь, который был великим императором Хунменом в прошлой жизни.

«Расколотая битвой синева небес»

Годы выхода: с 2017 по настоящее время

Оригинальное название: Dou po cang qiong

Жанр: фэнтези, мелодрама, приключенческий боевик

Режиссер: Гу Чжэньхуа

Сколько серий: 268 (5 сезонов)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 8.6

Когда-то молодого Сяо Юаня считали гением и главной надеждой семьи — однако за последние три года юноша не только не прокачал свою энергию Ци, но и умудрился растерять все воинские навыки и подвести свою мать.

Разочаровавшийся в себе парень уверен, что за его неудачами стоит нечто большее, чем он сам. Сяо Юань отправляется в путь, чтобы отыскать таинственные злые силы. Вскоре он узнает, что тайные искусства уже давно находятся под контролем загадочной организации, которую просто необходимо остановить.

«Система "спаси-себя-сам" для главного злодея»

Годы выхода: 2020

Оригинальное название: Chuan shu zi jiu zhi nan

Жанр: фэнтези, историческая драма, мелодрама

Режиссер: Чжан Хайдун

Сколько серий: 10 (1 сезон)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.8

Шэнь Юань — большой фанат всякого рода фэнтезийных историй. Когда жизнь молодого человека трагически обрывается, он с удивлением обнаруживает, что перенесся в мир своего любимого романа.

Правда поводов для радости маловато: Шэнь Юань попал в тело Шэнь Цинцю, главного злодея этой истории. По сюжету, коварный Шэнь Цинцю строит козни своему ученику Ло Бинхэ и в итоге погибает от его рук. Незадачливый попаданец еще раз умирать не планирует — чтобы выжить, приходится на ходу переписывать сюжет любимой истории.

В основу сюжета этого дунхуа легла одноименная новелла китайской писательницы Мосян Тунсю — автора хитового «Благословения» небожителей»

«Становление богом»

Годы выхода: 2022-2024

Оригинальное название: Bai lian cheng shen

Жанр: фэнтезийный боевик

Режиссеры: Чжан Шуай и Цзя Чжэн

Сколько серий: 116

Длительность одной серии: 15-20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.1

Семнадцатилетний Ло Чжэн родился и вырос в богатой семье, но лишился своего наследства после смерти отца. Новый глава семьи — жестокий дядя Ло Чжэна — начал использовать своего племянника в качестве мальчика для битья. Парень практически смирился со своим рабским положением и оставался покорным слугой до тех пор, пока дядя окончательно не перешел черту.

Мужчина похитил родную сестру Ло Чжэна Ло Янь и заточил ее в тюрьму. В порыве гнева юноша сжег древнюю книгу, принадлежавшую главе их рода. Сгоревшие письмена внезапно наделили Ло Чжэна необычными силами — с их помощью парень решил восстановить справедливость.

«Трон, отмеченный Богом»

Годы выхода: с 2022 по настоящее время

Оригинальное название: Shen yin wang zuo

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссер:Цзэн Юаньцзюнь

Сколько серий: 208 (8 сезонов)

Длительность одной серии: 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.1 и 7.4

Шесть тысячелетий назад полчища демонов под управлением жестокого императора Фэн Сю спустились с небес на землю. Человечество столкнулось со смертельной угрозой. Чтобы защитить остатки цивилизации, сильнейшие из выживших людей основали храм Шести Святых.

Маленький мальчик по имени Лон Хаочэнь решил стать рыцарем Храма, чтобы спасти свою мать — а с ней и всех беззащитных землян. Теперь талантливому юнцу предстоит тяжелый путь. Чтобы унаследовать божественную силу, которую можно использовать против демонов, Хаочэнь должен пройти несколько опасных испытаний.

Популярные китайские аниме: какие еще дунхуа стоит посмотреть