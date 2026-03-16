От Салтана до лягушки: Почему фильмы-сказки собирают миллиарды в России

Любой режиссер сегодня может заработать миллиарды на фильмах-сказках, поскольку семейный зритель будет смотреть такие картины даже при отсутствии масштабной рекламной кампании, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Сборы фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», представленного в прокате с 12 февраля, превысили 2 миллиарда рублей. В 2026 году это уже вторая картина режиссера с миллиардными сборами. Проект «Простоквашино», вышедший в прокате с 1 января, освоил кассу в 2,4 миллиарда рублей. По словам Баженова, сказки собирают деньги в российском прокате на фоне отсутствия альтернативы.

«Средняя цена билета выросла, поэтому и сборы поднялись. Дело не в том, что у зрителя вкуса нет. Дело в том, что когда человек идет с семьей в кино, скорее всего, на выбор есть две-три сказки. Эти фильмы и собирают огромные деньги. Альтернатив нет и не предвидится. Если не из чего выбирать, идут на то, что есть. Все зависит от того, какой фильм кажется лучшим по постеру, есть ли в нем громкие имена», - отметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, времена, когда выход нового фильма был для большинства россиян масштабным событием, остались в прошлом.

«Сейчас нет такого, что выход фильма – мегасобытие, которого ждет вся страна. Так было в нашем кинематографе в 2007-2008 годах. Во времена "Дозоров", "Обитаемого Острова", когда выходила новая картина, все говорили, что пойдут ее смотреть. Сейчас снимается определенный пул сказок, и они в любом случае соберут свою кассу, потому что альтернатив нет. Бороться за зрителя не надо. Во времена «Дозоров», «Обитаемого Острова» пытались завлечь рекламой. Сегодня, на мой взгляд, и в рекламу вкладывать уже не надо. В постер красивый можно вложиться и все будет хорошо», - допустил Баженов.

По его словам, любой фильм-сказка сегодня может успешно проявить себя в прокате.

«Даже «Алиса в Стране чудес» (фильм с Анной Пересильд в главной роли заработал в прокате 1,2 миллиарда рублей – прим. НСН) собрала деньги, хотя это ужас, а не кино. Кто из режиссеров, снимавших сказки, сейчас неудачник? Кто может похвастаться тем, что не собрал миллиард на сказках? Мне, если честно, тяжело сказать. Кажется, все собрало миллиард. Любой такой проект пинают уже по стандарту, но если объективно смотреть на происходящее, ничего сверхъестественного не происходит. Очередная сказка в очередной раз собрала. Сказка любого режиссера, скорее всего, собрала бы. Даже то, что снято за копейки, «Царевны-лягушки», собирают. Это очень простое дешевое комедийное кино про сказки, и оно тоже собирает. В этом случае не получается фокусировать свое внимание на ком-то конкретном. Плюс Андреасяна в том, что он не берет государственные деньги», - сказал он.

Ранее режиссер сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Яга на нашу голову» Александр Войтинский в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что тренд на сказки надолго задержится в российском кино. При этом успех в прокате подтверждает востребованность таких картин, поскольку зритель не пойдет смотреть плохой фильм в кинотеатр.