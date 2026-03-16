Церемонию вручения «Оскара» стало «невыносимо смотреть», написал в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал пост пользователя, который раскритиковал подход к выбору и оценке номинантов на премию.

Автор публикации, на которую отреагировал Маск, саркастически отозвался о том, как на «Оскаре» сказываются недавно введенные стандарты инклюзивности киноиндустрии.

Он предположил, что «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, который 1973 году получил «Оскар» как лучший фильм и награды еще в двух номинациях, сейчас не смог бы претендовать на победу, поскольку главный герой не имеет сексуальных девиаций.

Новые требования к фильмам, номинируемым на главную награду премии «Оскар», были обнародованы в 2020 году и вступили в силу в 2024 году. Они предусматривают контроль уровня инклюзивности картины еще на этапе съемки — в том числе наличие в кастинге «лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и людей с ограниченными возможностями здоровья».

В нынешнем году лучшим фильмом по версии жюри кинопремии «Оскар» была признана картина «Битва за битвой» с Леонардо ди Каприо и Шоном Пенном, который проигнорировал церемонию награждения, потому что поехал на Украину.