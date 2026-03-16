Сериал с Данилой Козловским и Полиной Гухман сменил название

Завершились съемки сериала "Первая ракетка" (рабочее название - "Игра на вылет"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink и пополнит линейку Wink Originals, куда вошли сериалы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Москва слезам не верит. Все только начинается" и другие.

По сюжету молодая теннисистка Катя вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый "неограненный алмаз" и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Сериал снят при поддержке Института развития интернета. Главные роли исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле - Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие актеры.

Данила Козловский говорит про сериал:

"Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой - тренер по теннису Игорь - должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты - хозяин своей жизни".

Исполнительница главной роли Полина Гухман рассказала, что она брала уроки тенниса для работы над своей ролью:

"Это история про профессиональный спорт, а не про хобби. Важно было, чтобы в сценах, где моя героиня играет в теннис, в кадре был не только дублер, но и я. У нас было много тренировок, и они продолжались до окончания съемок".

Съемки проходили в Сочи, в Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах. Консультантами сериала стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также прославленная спортсменка стала линейным продюсером "Первой ракетки".