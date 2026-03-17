«Если бы Смит дал ведущему по роже»: кинокритик оценил итоги церемонии «Оскар»

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла без сюрпризов и удивлений. В ночь с 15 на 16 марта разрешилась «интрига», исход которой был предсказуем, хотя и не обошлось без борьбы между фильмами «Битва за битвой» и «Грешники». Кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что не удивительно, что именно картина Пола Томаса Андерсона взяла главный приз, ведь это работа «объективно большого режиссера, который снимает очень умное кино», а обладатель приза за «Лучшую мужскую роль второго плана», актер Шон Пенн, по словам критика, свою роль сыграл блистательно.

Однако в номинации на «Лучшую мужскую роль» победил Майкл Б. Джордан, что, по словам Шнейдерова, удивило его лично, потому что конкурировал актер с Леонардо Ди Каприо. Однако победа Джордана заслуженная, потому что он удачно справился со сложной задачей, совершив «актерский подвиг»:

— Сыграть близнецов в одиночку — это сильно! Честь ему и хвала! Так что решение справедливое вполне, — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом «МК».

При этом церемония вручения премии «Оскар» в этом году, по словам критика, была абсолютно рядовой и в памяти вряд ли останется: