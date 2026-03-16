Названа дата онлайн-премьеры комедии «Папа может» с Александром Реввой

Цифровая премьера комедии "Папа может" с Александром Реввой в главной роли состоится 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Фильм уже завершил прокат в кинотеатрах, стартовав там 29 января.

В центре сюжета - Виктор (Ревва), преуспевающий руководитель, который привык к тому, что домашние вопросы решаются сами собой. Когда его жена Вера (Глафира Тарханова) улетает на Мальдивы, герой остается с четырьмя детьми и полным домом забот. Ему предстоит понять, что управлять компанией порой проще, чем уложить младшего спать или найти общий язык со старшей дочерью-подростком.

Режиссером картины выступил Дмитрий Суворов, известный по проектам "Ждун" и "Одна".

Роли исполнили Елена Валюшкина, Никита Тарасов и Виталия Корниенко, которую зрители запомнили по роли в сериале "Папины дочки. Новые".

Лента рассчитана на семейный просмотр: юмор строится на ситуациях, с которыми сталкивается большинство родителей.