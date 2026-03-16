Победу «Сентиментальной ценности» назвали историческим моментом для Норвегии

Победа "Сентиментальной ценности" (Sentimental Value) в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 98-й премии "Оскар" стала историческим событием для норвежского кинематографа.

Как отмечает издание Variety, картина Йоакима Триера - первый фильм из этой североевропейской страны, удостоенный такой награды.

Важность события подтверждает гендиректор Норвежского института кино Кьерсти Мо:

"Когда такая небольшая страна получает подобное международное признание, это показывает, чего можно достичь, когда кинематографистам предоставляют время, доверие и художественную свободу для развития своих историй".

"Сентиментальная ценность" - это фильм о режиссере, который пытается наладить отношения с дочерями, которых он оставил еще в детстве. Главные роли исполнили Стеллан Скарсгорд, Ренате Реинсве и Эль Фаннинг.

Триер дебютировал на "Оскаре" еще в 2022 году, когда его фильм "Худший человек на свете" был представлен в двух номинациях, однако не удостоился наград.

В этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" картина режиссера соревновалась с бразильским "Секретным агентом", испано-французским "Сиратом", иранской "Простой случайностью" и тунисским "Голосом Хинд Раджаб".