Вышел трейлер мультсериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»

Disney представила трейлер мультсериала о Дарте Моле из вселенной «Звёздных войн». Шоу начнёт выходить с 6 марта.

© Чемпионат.com

Проект выступает спин-оффом знаменитого мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

В первый раз Дарт Мол появился в фильме «Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза» — тогда его сыграл актёр Рэй Парк («Люди Икс»). Злодей получил большую популярность среди фанатов и потому был возвращён в мультсериале «Звёздные войны: Войны клонов».