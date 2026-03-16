Режиссер фильма «Здесь был Юра» снимет продолжение «Волшебного участка»

Постановщик нашумевшего фильма "Здесь был Юра" Сергей Малкин работает над третьим сезоном комедийно-фэнтезийного сериала "Волшебный участок" (18+).

Участие режиссера в проекте подтвердил шоураннер Александр Носков. Дата выхода новых эпизодов будет объявлена позже.

"Волшебный участок" рассказывает о необычном отделе полиции, занимающемся борьбой с нечистью. Роли в сериале исполняют Николай Наумов, Илья Соболев, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Андрей Добровольский и другие.

В конце 2025 года онлайн-кинотеатр Okko анонсировал спин-офф шоу под рабочим названием "Город гномов".

"Здесь был Юра" - полнометражный дебют Малкина с Константином Хабенским в главной роли - вышел в прокат 5 февраля. Лента стала победителем фестиваля "Маяк", также она была номинирована на премию "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм", "Лучшая мужская роль" (Хабенский), "Лучшая музыка к фильму" (KICK CHILL, Александр Демьянов) и "Открытие года".