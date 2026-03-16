Режиссер фильма «Здесь был Юра» снимет продолжение «Волшебного участка»

Режиссер фильма "Здесь был Юра" работает над продолжением "Волшебного участка"
Постановщик нашумевшего фильма "Здесь был Юра" Сергей Малкин работает над третьим сезоном комедийно-фэнтезийного сериала "Волшебный участок" (18+).
Участие режиссера в проекте подтвердил шоураннер Александр Носков. Дата выхода новых эпизодов будет объявлена позже.
"Волшебный участок" рассказывает о необычном отделе полиции, занимающемся борьбой с нечистью. Роли в сериале исполняют Николай Наумов, Илья Соболев, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Андрей Добровольский и другие.
В конце 2025 года онлайн-кинотеатр Okko анонсировал спин-офф шоу под рабочим названием "Город гномов".
"Здесь был Юра" - полнометражный дебют Малкина с Константином Хабенским в главной роли - вышел в прокат 5 февраля. Лента стала победителем фестиваля "Маяк", также она была номинирована на премию "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм", "Лучшая мужская роль" (Хабенский), "Лучшая музыка к фильму" (KICK CHILL, Александр Демьянов) и "Открытие года".