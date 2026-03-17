Нестандартный хоррор «Оно приходит за тобой» получит продолжение

История, рассказанная в фильме "Оно приходит за тобой" (It Follows, 2014) - одном из самых примечательных хорроров прошлого десятилетия, будет продолжена. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Режиссером вновь станет Дэвид Роберт Митчелл ("Под Сильвер-Лэйк"), также к своей роли вернется актриса Майка Монро ("Собиратель душ"), по словам которой, съемки стартуют уже этим летом.

Мировая премьера оригинальной картины о девушке, которую после интимной близости со своим парнем начинает преследовать сверхъестественное существо, состоялась в мае 2014 года на 67-м Каннском кинофестивале. Лента получила признание от критиков, высоко оценивших сюжет и игру Монро.

При бюджете в 1,3 миллиона долларов в мировом прокате фильм заработал 23,3 миллиона, стремительно приобрел культовый статус и был назван современной классикой ужасов.

Ситуация вокруг предположительного сиквела длительное время оставалась неоднозначной, с 2023 года релиз переносили три раза.