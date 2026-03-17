Опубликован первый постер «Дюны 3»

Warner Bros. и Legendary сегодня, 17 марта, выпустят дебютный трейлер «Дюны» — вместе с этим компании показали первый постер фильма, на котором изображён Пол Атрейдес.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако ожидается, что картина продолжит историю из второй «Дюны». Режиссёром вновь выступает Дени Вильнёв, ранее заявлявший, что следующая часть станет экранизацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» и завершит историю Пола.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2026 года — одновременно с «Мстители: Судный день». Вероятно, больше деталей о проекте раскроют уже в дебютном трейлере, который должен выйти позже сегодня.