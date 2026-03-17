Появились эпичные постеры с персонажами «Дюны 3»

Warner Bros. и Legendary опубликовали несколько эпичных постеров «Дюны 3» Дени Вильнёва. На них можно увидеть главных и второстепенных персонажей. В том числе можно посмотреть на Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе.

Персонажные постеры «Дюны 3»

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

Ранее картину официально переименовали. Она должна была называться «Дюна: Мессия», но в итоге всё куда проще и без заморочек — лента называется «Дюна: Часть третья». Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса.

В актёрский состав также вошли Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Роберт Паттинсон, Зендея, Джейсон Момома. Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.