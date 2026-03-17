Фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» выйдет в кинотеатрах России

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» объявила о выпуске фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в России. Единая лента Квентина Тарантино выйдет в кинотеатрах страны уже 28 мая с привычным русским дубляжом.

Таким образом, четырёхчасовой боевик с Умой Турмон официально доберётся до России спустя полгода после релиза в мировых кинотеатрах. За этот срок лента собрала в прокате около $ 6 млн и получила высокие отзывы от зрителей и критиков.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.