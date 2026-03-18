Режиссер Довбня назвал главный экспортный товар российского кино

У российского кино есть шанс завоевать мир, но для экспорта нужно продавать не экранное время, а глубокие смыслы и культурный код. И особенно образ русской женщины, который десятилетиями притягивает западного зрителя. Об этом СМИ2 заявил режиссер, сценарист, продюсер Валерий Довбня.

Рассуждая об экспорте российского кино за рубеж, режиссер подчеркнул, что, в первую очередь, нужно уделять внимание не продаже экранного времени, а трансляции глубоких смыслов и культурного кода, «который веками оттачивался в нашей литературе и философии». Речь идет о наследии Толстого, Достоевского и Чехова.

«Образ русской женщины в этом контексте всегда был и остается одним из самых востребованных экспортных товаров, если выражаться сухим языком индустрии. Западную аудиторию десятилетиями манит эта необъяснимая смесь жертвенности, решимости и метафизической глубины, которую невозможно сымитировать простым актерским мастерством», — подчеркнул Довбня.

Он напомнил, что в Голливуде «Анну Каренину» экранизировали более двадцати раз. В образе этой героини Запад видит не банальную трагедию от скуки, а «приоритет чувства над законом и готовность идти до конца». Благодаря этому мелодрама становится философским высказыванием.

Притягательны для всего мира и образы женщин воссозданные в таких картинах, как «Летят журавли», получившей «Золотую пальмовую ветвь», и «Москва слезам не верит», удостоенной «Оскара».

И сегодня этот интерес переживает ренессанс. Особенно на фоне гиперлиберальной голливудской повестки — российский контент кажется островком стабильности для консервативной аудитории. Кино способно стать «мягкой силой», козырем, который позволит на равных конкурировать с мировыми лидерами проката. Проблема в том, что этот потенциал не используется эффективно.

«Главная проблема кроется в отсутствии системности. В то время как турецкая киноиндустрия поставила экспорт на поток, адаптируя свои сериалы под требования арабского мира или западного зрителя еще на стадии съемочного процесса, мы зачастую полагаемся на волю случая. У нас нет отлаженной связи между создателями контента и специалистами по международным продажам», — отметил Валерий Довбня.

По мнению режиссера, чтобы заявить о себе в мировом масштабе, решения об экспортной адаптации должны приниматься еще на этапе написания сценария. Продюсеры и режиссеры должны учиться анализировать запросы внешней аудитории и не терять идентичности.

И самое важное здесь не в государственной поддержке, а в понимании рынка самими производителями. Вывести образ русской души на мировые экраны станет возможно только тогда, когда создатели научатся сочетать нашу традиционную глубину с гибкостью современных бизнес-процессов.