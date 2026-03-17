В Гонконге на кинорынке открылся отдельный стенд Республики Саха

Якутские кинематографисты впервые представляют свои проекты на одном из крупнейших кинорынков Азии - Гонконгском международном кинорынке FILMART - с собственным отдельным стендом. Инициатором участия в кинорынке выступила Ассоциация кинематографистов Республики Саха (Якутия). Для якутской киноиндустрии это исторически важный шаг - первый опыт полноценного индустриального присутствия на одном из крупнейших международных кинорынков и выстраивание профессиональных связей на глобальном рынке. Для российской киноиндустрии это тоже очень важное событие.

В течение кинорынка делегация проводит серию встреч с международными партнерами и дистрибьюторами, представляя якутское кино как часть современного российского кинематографа. На стенде Республики Саха (Якутия) представлено более 20 фильмов и проектов - от уже готовых картин, доступных для международных продаж, до новых проектов на стадии разработки. На кинорынок прибыла делегация ведущих кинематографистов и представителей креативной индустрии Якутии. В ее состав вошли режиссеры, продюсеры, операторы и сценаристы Степан Бурнашев ("Пентхаус"), Семен Аманатов ("Там, где танцуют стерхи", "Спид Стар"), Аполлинария Дегтярева ("Присутствие"), Степан Порядин ("Спид Стар", "Агент Мамбо"), Василий Слепцов ("Подари мне цветы", "Кончится лето", "Эт"), Сандал Баишев ("Диодорова. Против течения"), актриса Театра Олонхо Анастасия Алексеева, глава кинокомпании "Сахафильм" Алексей Егоров, а также заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) Николай Саввин и директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

В рамках FILMART также состоялся показ фильма Сандала Баишева "Диодорова. Против течения" - байопика о финалистке Паралимпийских игр Анастасии Диодоровой. Показ вызвал большой интерес у участников FILMART и представителей киноиндустрии из разных стран. Картина стала одним из самых успешных российских кинопроектов прошлого года, окупившись в прокате более чем в восемь раз.

Справка "РГ":

Гонконгский международный кинорынок FILMART - один из крупнейших рынков аудиовизуального контента в Азии. Ежегодно он собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телевизионной индустрии из более чем 50 стран мира - продюсеров, дистрибьюторов, инвесторов и представителей стриминговых платформ.